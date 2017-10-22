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Goal: «МЮ» предложит Моуринью 5-летний контракт на 65 млн фунтов. Тренер интересен «ПСЖ»

23.10.2017 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» намерен подписать новое долгосрочное соглашение с главным тренером Жозе Моуринью.

Клуб из Манчестера в свете интереса со стороны «ПСЖ» к 54-летнему специалисту предложит Моуринью пятилетний контракт на 65 миллионов фунтов.

Источник, близкий к парижанам, заявил, что в ближайшем будущем «Пари Сен-Жермен» может предпринять попытку подписать Моуринью.

Ранее сообщалось, что Моуринью хочет продлить контракт с «МЮ» с повышением зарплаты.

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«Манчестер Юнайтед» намерен подписать новое долгосрочное соглашение с главным тренером Жозе Моуринью.

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