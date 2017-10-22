Континентальный кубок. 3-й раунд. Латвийский «Курбадс» стал третьим соперником «Юности»

На выходных определился третий соперник минской «Юности» в третьем раунде Континентального кубка.

Латвийский «Курбадс» выиграл домашний этап турнира, последовательно победив польский «Тыхы» белорусского тренера Андрея Гусова (5:2), украинский «Донбасс» (8:1) и эстонскую «Нарву» (2:1).

Матчи 3-го раунда Континентального кубка состоятся 17-19 ноября. «Юность» сыграет в Дании против «Рунгстеда», британского «Шеффилд Стилерз» и латвийского «Курбадса».

Матчи второй группы пройдут в Италии. Соперниками станут местный «Риттен», французский «Гренобль», казахстанский «Номад» и венгерский ДВТК.

В Суперфинал турнира пройдут по две лучшие команды.