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Континентальный кубок. 3-й раунд. Латвийский «Курбадс» стал третьим соперником «Юности»
23.10.2017 15:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
На выходных определился третий соперник минской «Юности» в третьем раунде Континентального кубка.
Латвийский «Курбадс» выиграл домашний этап турнира, последовательно победив польский «Тыхы» белорусского тренера Андрея Гусова (5:2), украинский «Донбасс» (8:1) и эстонскую «Нарву» (2:1).
Матчи 3-го раунда Континентального кубка состоятся 17-19 ноября. «Юность» сыграет в Дании против «Рунгстеда», британского «Шеффилд Стилерз» и латвийского «Курбадса».
Матчи второй группы пройдут в Италии. Соперниками станут местный «Риттен», французский «Гренобль», казахстанский «Номад» и венгерский ДВТК.
В Суперфинал турнира пройдут по две лучшие команды.
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На выходных определился третий соперник минской «Юности» в третьем раунде Континентального кубка.
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