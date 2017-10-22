«Арсенал» и «МЮ» интересуются Ройсом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс продолжает восстанавливаться от травмы и в лучшем случае выйдет на поле в 2018 году.

За реабилитацией 28-летнего футболиста внимательно следят «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport Bild со ссылкой на Sky.

Оба английских клуба заинтересованы в трансфере Ройса, контракт которого с «Боруссией» рассчитан до лета 2019 года.

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