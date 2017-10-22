Дулуб не передумал уходить из «Черноморца» после встречи с Климовым

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб провел запланированную встречу с владельцем клуба Леонидом Климовым.

По информации Sport Arena, Климов не смог найти с Дулубом общего решения проблемы, из-за чего белорусский специалист все так же хочет уйти из клуба.

Ранее сообщалось, что Дулуб недоволен отставкой своего ассистента Александра Грановского.