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Дулуб не передумал уходить из «Черноморца» после встречи с Климовым
23.10.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб провел запланированную встречу с владельцем клуба Леонидом Климовым.
По информации Sport Arena, Климов не смог найти с Дулубом общего решения проблемы, из-за чего белорусский специалист все так же хочет уйти из клуба.
Ранее сообщалось, что Дулуб недоволен отставкой своего ассистента Александра Грановского.
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Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб провел запланированную встречу с владельцем клуба Леонидом Климовым.
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