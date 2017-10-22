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Неймар: «Болельщики «Марселя» бросали в меня хлеб, апельсиновый сок, колу. Я мог пообедать прямо там»

23.10.2017 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «ПСЖ» Неймар пожаловался, что в матче с «Марселем» (2:2) болельщики прованского клуба бросали в него с трибун различными предметами.

«Болельщики бросали в меня самые разные вещи. Я мог даже пообедать. Хлеб, апельсиновый сок, кола... Это слишком. Это не футбол.

Случается ли это здесь или в Кубке Либертадорес – это не футбол. Так не должно быть. Это можно сравнить с ситуацией, когда ты идешь в ресторан и там нападаешь на шеф-повара с вилкой и ножом.

Удаление меня не завело. Если бы я был в заведенном состоянии, я бы сейчас не общался с вами, а сидел в автобусе. Я видел в футболе вещи и похуже, и там никого не удаляли. 

Я беру ответственность за свою ошибку на себя, но я не терял контроль над собой. Нам нужно было быть готовыми к тому, что соперник постарается сделать что угодно, чтобы выиграть», – сказал Неймар.

Фанаты «Марселя» мешали Неймару подать угловой, забросав его посторонними предметами

 

 
 
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Нападающий «ПСЖ» Неймар пожаловался, что в матче с «Марселем» (2:2) болельщики прованского клуба бросали в него с трибун различными предметами.

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