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Тимберлейк выступит в перерыве Супербоула-2018
23.10.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Певец Джастин Тимберлейк выступит в перерыве Супербоула-2018, который пройдет 4 февраля в Миннеаполисе.
Тимберлейк уже выступал в перерыве матча в 2004 году. То выступление запомнилось инцидентом с американской певицей Джанет Джексон, когда Тимберлейк в конце песни оторвал у нее часть костюма и обнажил ее грудь.
Позже Тимберлейк объяснил это фразой «wardrobe malfunction» (неполадки с одеждой), что стало общепризнанным названием подобного рода инцидентов.
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Певец Джастин Тимберлейк выступит в перерыве Супербоула-2018, который пройдет 4 февраля в Миннеаполисе.
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