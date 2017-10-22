ВХЛ. Андрющенко входит в топ-10 бомбардиров лиги

Белорусский нападающий красноярского «Сокола» Вячеслав Андрющенко входит в топ-10 бомбардиров ВХЛ.

В 14 матчах сезон форвард набрал 13 (6+7) очков при показателе полезности «+7» и 0 минутах штрафа.

Лучшим бомбардиром лиги является хоккеист «Горняка» Никита Сетдиков – 20 (9+11) очков в 16 матчах.

Отметим, что Андрющенко выступал за сборную Беларуси на ЧМ-2013. В последний раз нападающий получал вызов в национальную команду в сезоне-2014/15.