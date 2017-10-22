«Эвертон» уволил Кумана

«Эвертон» лишился главного тренера.

Руководство клуба решило отправить в отставку с этого поста Роналда Кумана.

54-летний голландец возглавлял «Эвертон» с лета 2016 года. В прошлом сезоне клуб занял седьмое место, однако в этом, несмотря на потраченные 158 миллионов евро, идет на 18-м месте.

Сообщалось, что сменить Кумана на этом посту может Дэвид Мойес.