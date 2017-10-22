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«Эвертон» уволил Кумана
23.10.2017 16:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Эвертон» лишился главного тренера.
Руководство клуба решило отправить в отставку с этого поста Роналда Кумана.
54-летний голландец возглавлял «Эвертон» с лета 2016 года. В прошлом сезоне клуб занял седьмое место, однако в этом, несмотря на потраченные 158 миллионов евро, идет на 18-м месте.
Сообщалось, что сменить Кумана на этом посту может Дэвид Мойес.
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«Эвертон» лишился главного тренера.
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