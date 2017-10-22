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Стадион «Краснодара», «Камп Ноу» и арены в Атланте и Миннесоте претендуют на приз «Лучшая инновация»

23.10.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Домашняя арена «Краснодара» участвует в престижном конкурсе TheStadiumBusiness Design & Development Awards-2017.

Стадион в Краснодаре входит в шорт-лист в категории «Лучшая инновация» благодаря уникальному мультимедийному экрану.

На приз также претендуют «Камп Ноу» («Барселона»), «Мерседес-Бенц-Стэдиум» («Атланта Юнайтед» МЛС, «Атланта» НФЛ) и стадион «Миннесоты» (НФЛ).

Победители в разных номинациях будут выбраны открытым голосованием. Результаты объявят на саммите в Барселоне 28-29 ноября.

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Домашняя арена «Краснодара» участвует в престижном конкурсе TheStadiumBusiness Design & Development Awards-2017.

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