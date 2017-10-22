Николай Ходасевич: «Не знаю, кто вылетит, но за «Ислочь» я «притоплю»

Автор и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич рассказал, почему будет болеть за «Ислочь» в конце сезона.

«Порадовался тому, что «Ислочь» обыграла «Слуцк». Главная причина в том, что «Ислочь» вернулась в аутсайдерскую борьбу. Это спортивный повод порадоваться виктории. Мы следим за чемпионской гонкой, за борьбой за четвертое место. И вот теперь сразу несколько команд на финише сезона не будут чувствовать себя комфортно. Я имею в виду и «Минск», «Славию», «Крумкачы».

Другая причина – я вижу, что этой команде сопереживают. Сопереживают из-за искренности. Искренности в суждениях, подаче каких-то новостей. «Ислочь» этим отличается, то ли в силу молодости тренера, то ли из-за его характера, за пресс-конференциями Виталия Жуковского интересно наблюдать, интересно следить за интервью. Это один из немногих тренеров, который готов говорить правду, иногда такую правду, которую мы просто не готовы услышать. Это привлекает внимание, обращает публику в свою сторону. В таком информационном потоке нужно быть ярким, интересным, это как с рекламой. За счет персоны главного тренера «Ислочь» выделяется среди многих других.

Если «Ислочь» вылетит в этом году, мне кажется, мы потеряем одну историю. Мы не будем знать, какое будущее у этого клуба могло бы быть. Клуб ведь поступательно развивался, серьезно надеялся выстроить серьезную инфраструктуру на годы вперед. «Ислочь» может спастись, и, думаю, разговоры про строительство стадиона в Заславле вернутся. А дополнительный стадион в Беларуси – это большая радость. И другое будущее, о котором говорит Жуковский. Выстраивается пирамида детского футбола, если исчезнет профессиональная команда, то исчезнут и группы подготовки детей.

Когда вылетает «Гомель» или «Днепр», то мы думали, что клубы в первой лиге пройдут очищение и вернутся со своими возможностями на новый уровень. Но мы видим, что они не возвращаются, никакого очищения там нет. А детские школы в областных городах продолжают функционировать. В случае с «Ислочью» все по-другому.

Вы спросите: чем «Ислочь» отличается от «Крумкачоў»? «Крумкачы» уже не привлекают, они погрязли в долгах, в каких-то непонятных историях, народный интерес спадает. «Ислочь» этим путем не шла, а «Крумкачы» шли. Они горели ярко, но недолго. Когда слышишь о том, что деньги собираются всем миром, думаешь: может уже хватит? Это очень сложный механизм, я сочувствую Денису Шунто, который попал в эту ситуацию. Ему очень хотелось, он болеет футболом, но так получилось. У «Ислочи» все по-другому выстраивалось, поэтому этой команде хочется сопереживать. Хотя бы для того, чтобы узнать, получится ли у этой команды что-нибудь в будущем. Или потому что Виталий Жуковский уйдет из клуба, останется без работы, и мы потеряем такого спикера. Думаю, этот год для Жуковского был, как предыдущие девять по тому опыту, который он приобрел. «Ислочь» ведь и игру показывала. Для тренера это подарок судьбы – пройти через эти все испытания.

Не знаю, кто вылетит, но за «Ислочь» я «притоплю», – сказал Ходасевич.