ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страховка депозита от Maxline!

23.10.2017 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Букмекерская контора Maxline застрахует ваш депозит.

Условия просты:

1. Впервые зарегистрировать счет на maxline.by.

2. Произвести пополнение на сумму до 50 рублей.

3. Если в течение 30 дней вы проиграете весь ваш первый депозит – Макслайн вернет вам деньги на счет! Для этого необходимо написать на info@maxline.by номер игрового счета и промокод «Бонус Трибуна».

Обращаем ваше внимание, что учитывается только первое пополнение. Т.е. если вы положили на счет 20 рублей, а потом еще 10 рублей и проиграете все, то кэшбэк составит именно 20 рублей.

Кроме того, вы можете внести сумму больше 50-ти рублей, однако кэшбэк будет равен 50-ти рублям.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Букмекерская контора Maxline застрахует ваш депозит.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Стадион «Краснодара», «Камп Ноу» и арены в Атланте и Миннесоте претендуют на приз «Лучшая инновация»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика