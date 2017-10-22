Страховка депозита от Maxline!

Букмекерская контора Maxline застрахует ваш депозит.

Условия просты:

1. Впервые зарегистрировать счет на maxline.by .

2. Произвести пополнение на сумму до 50 рублей.

3. Если в течение 30 дней вы проиграете весь ваш первый депозит – Макслайн вернет вам деньги на счет! Для этого необходимо написать на info@maxline.by номер игрового счета и промокод «Бонус Трибуна».

Обращаем ваше внимание, что учитывается только первое пополнение. Т.е. если вы положили на счет 20 рублей, а потом еще 10 рублей и проиграете все, то кэшбэк составит именно 20 рублей.

Кроме того, вы можете внести сумму больше 50-ти рублей, однако кэшбэк будет равен 50-ти рублям.