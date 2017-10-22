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Страховка депозита от Maxline!
23.10.2017 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Букмекерская контора
Условия просты:
1. Впервые зарегистрировать счет на
2. Произвести пополнение на сумму до 50 рублей.
3. Если в течение 30 дней вы проиграете весь ваш первый депозит –
Обращаем ваше внимание, что учитывается только первое пополнение. Т.е. если вы положили на счет 20 рублей, а потом еще 10 рублей и проиграете все, то кэшбэк составит именно 20 рублей.
Кроме того, вы можете внести сумму больше 50-ти рублей, однако кэшбэк будет равен 50-ти рублям.
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Букмекерская контора Maxline застрахует ваш депозит.
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