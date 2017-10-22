ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спортивный юрист: «АБФФ не может подать жалобу на Капленко. Никто не в праве заставлять игрока выступать за сборную»

23.10.2017 18:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал ситуацию вокруг «Зенита» и полузащитника петербургской команды Кирилла Капленко.

«Федерация футбола Беларуси не может подать жалобу на самого Кирилла Капленко. Никто не в праве заставлять футболиста играть за сборную, если он этого делать не хочет. Может быть, АБФФ пожаловалась на «Зенит», так как считает, что именно клуб не отпускает игрока. Дело в том, что у всех клубов есть обязательства, которые закреплены в регламенте ФИФА по статусу переходов, — они должны отпускать футболистов в расположения сборных. Но все может достаточно быстро закончиться, когда в «Зените» скажут: «Мы футболиста отпускаем, он сам не хочет ехать в сборную Беларуси», — сказал юрист.

Напомним, футболист дважды проигнорировал вызов в молодежную сборную Беларуси, после чего АБФФ направила в ФИФА требование начать дисциплинарное производство в отношении клуба и игрока.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал ситуацию вокруг «Зенита» и полузащитника петербургской команды Кирилла Капленко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Страховка депозита от Maxline!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика