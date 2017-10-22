Спортивный юрист: «АБФФ не может подать жалобу на Капленко. Никто не в праве заставлять игрока выступать за сборную»

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал ситуацию вокруг «Зенита» и полузащитника петербургской команды Кирилла Капленко.

«Федерация футбола Беларуси не может подать жалобу на самого Кирилла Капленко. Никто не в праве заставлять футболиста играть за сборную, если он этого делать не хочет. Может быть, АБФФ пожаловалась на «Зенит», так как считает, что именно клуб не отпускает игрока. Дело в том, что у всех клубов есть обязательства, которые закреплены в регламенте ФИФА по статусу переходов, — они должны отпускать футболистов в расположения сборных. Но все может достаточно быстро закончиться, когда в «Зените» скажут: «Мы футболиста отпускаем, он сам не хочет ехать в сборную Беларуси», — сказал юрист.

Напомним, футболист дважды проигнорировал вызов в молодежную сборную Беларуси, после чего АБФФ направила в ФИФА требование начать дисциплинарное производство в отношении клуба и игрока.