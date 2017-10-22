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Пять игроков «Реала» попали в сборную года по версии FIFPro
23.10.2017 19:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав сборной года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).
Защитники: Дани Алвес («Ювентус»/«ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/»Милан»), Серхио Рамос и Марсело (оба – «Реал»).
Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос (оба – «Реал») и Андрес Иньеста («Барселона»).
Нападающие: Неймар («Барселона»/»ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).
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Стал известен состав сборной года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
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