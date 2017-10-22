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Олег Страханович: «Новый директор Мозырского НПЗ переживает за футбол, для него очень важно оставить «Славию» в высшей лиге»

23.10.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Славии» Олег Страханович рассказал о том, что новый директор Мозырского НПЗ интересуется футболом.

- На Мозырский нефтеперерабатывающий завод пришел новый директор. Многое поменялось?

– Да. Во-первых, у нас есть база в пяти километрах от города, которая находилась в ужасном состоянии. Теперь запущен процесс реконструкции – первое поле сделали, правда, сейчас оно немножко испортилось, делают второе поле. Сделали раздевалки. Он переживает за футбол, для него очень важно оставить «Славию» в высшей лиге, – сказал Страханович в эфире программы «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Полузащитник «Славии» Олег Страханович рассказал о том, что новый директор Мозырского НПЗ интересуется футболом.

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