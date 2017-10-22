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Сергей Ковальчук: «Присуждение очков «Слуцку» идет вразрез с духом честного соперничества. Ратуем за пересмотр вердикта»
23.10.2017 20:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук в интервью корреспонденту «Прессбола» Виктору Казюлину рассказал об обращении клуба в АБФФ по поводу «дела Веремко».
- Суть и цель вашего письменного обращения в федерацию?
– Они просты: мы хотели высказать свою предельно конкретную позицию. Наш клуб, не вмешиваясь в вопросы распределения баллов среди претендентов на медали, выражает категорическое несогласие с решением о присуждении трех очков «Слуцку». Иными словами, мы убеждены, что во главу угла всегда должен ставиться спортивный принцип. Победители должны определяться исключительно на футбольном поле. И если команда проигрывает со счетом 0:6, а ей начисляют три очка на шатком основании, — это несправедливо. Особенно в конце чемпионата, на пике борьбы, когда близка развязка. А здесь устраиваются такие нелицеприятные разборки...
Присуждение очков «Слуцку» идет вразрез с духом честного соперничества. Нам это решение кажется не верным. Поэтому мы обратились в федерацию с заявлением. Хотим быть не только услышанными, но и ратуем за пересмотр вердикта, – сказал Ковальчук.
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Сергей Ковальчук: «Присуждение очков «Слуцку» идет вразрез с духом честного соперничества. Ратуем за пересмотр вердикта»
Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук в интервью корреспонденту «Прессбола» Виктору Казюлину рассказал об обращении клуба в АБФФ по поводу...
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