﻿ Олег Страханович: «Считаю, что в матче со «Славией» «Динамо» потеряло 2 золотых очка. Чемпионом станет БАТЭ». 21.by
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Олег Страханович: «Считаю, что в матче со «Славией» «Динамо» потеряло 2 золотых очка. Чемпионом станет БАТЭ»

23.10.2017 20:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Славии» Олег Страханович считает, что БАТЭ станет чемпионом.

«Я ставлю на БАТЭ. Даже несмотря на минус 3 очка. Минское «Динамо» участвовало бы в гонке за чемпионство, но потеряло очки в матче против «Славии». Считаю, что они потеряли 2 золотых очка. Думаю, что чемпионом станет БАТЭ, несмотря на то, что они отстают от «Шахтера» на 2 очка», – сказал Страханович в эфире программы «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

БАТЭ обошел минское «Динамо» в таблице чемпионата Беларуси

 
 
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Полузащитник «Славии» Олег Страханович считает, что БАТЭ станет чемпионом.

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