Олег Страханович: «Считаю, что в матче со «Славией» «Динамо» потеряло 2 золотых очка. Чемпионом станет БАТЭ»

Полузащитник «Славии» Олег Страханович считает, что БАТЭ станет чемпионом.

«Я ставлю на БАТЭ. Даже несмотря на минус 3 очка. Минское «Динамо» участвовало бы в гонке за чемпионство, но потеряло очки в матче против «Славии». Считаю, что они потеряли 2 золотых очка. Думаю, что чемпионом станет БАТЭ, несмотря на то, что они отстают от «Шахтера» на 2 очка», – сказал Страханович в эфире программы «Время футбола» на канале «Беларусь 5».