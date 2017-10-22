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«Шахтер» гарантировал себе медали чемпионата Беларуси-2017

23.10.2017 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Солигорский «Шахтер» гарантировал себе медали по итогам чемпионата Беларуси-2017 за четыре тура до финиша. Жодинское «Торпедо-БелАЗ», потеряв очки в матче с «Минском» (1:1), утратило шансы попасть на пьедестал.

У «горняков» после 26 туров 59 баллов. Далее следуют БАТЭ (57) и минское «Динамо» (56). У «автозаводцев» из Жодино 45 очков — они на четвертой позиции.

 
 
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Солигорский «Шахтер» гарантировал себе медали по итогам чемпионата Беларуси-2017 за четыре тура до финиша.

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