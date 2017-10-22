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Приговор по делу о договорных матчах еще не вступил в силу, обвиняемые обжаловали вердикт суда

23.10.2017 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Приговор по делу о договорных матчах был вынесен 12 октября, однако еще не вступил в законную силу.

От некоторых обвиняемых в десятидневный срок поступили заявления на обжалование вердикта. Их предстоит рассмотреть, дата заседания будет назначена позднее.

Напомним, Сыроквашко и Замара приговорены к трем годам ограничения свободы, Маковский – к двум годам без направления в исправительные учреждения. Остальные фигуранты дела к различным суммам штрафа.

Сафарьян о фигурантах дела «договорных матчей»: «Для многих решение АБФФ будет даже более жесткое, чем сегодняшний приговор в суде»

 
 
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Приговор по делу о договорных матчах был вынесен 12 октября, однако еще не вступил в законную силу.

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