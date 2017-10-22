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Олег Страханович: «Мне кажется, что Журавелю не дают делать свою работу. В клубе, где есть деньги, много советчиков»
23.10.2017 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Славии» Олег Страханович поделился мнением о положении дел в брестском «Динамо».
«Владимир Иванович очень хороший футбольный специалист. Мне кажется, ему не дают делать свою работу. В клубе, где есть деньги, много советчиков.
Иванаускас? Он европеец, может, у него другой подход. Возможно, он поставит себя по-другому. Считаю, что Журавелю не дали раскрыться», – сказал Страхонович в эфире программы «Время футбола» на канале «Беларусь 5».
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Олег Страханович: «Мне кажется, что Журавелю не дают делать свою работу. В клубе, где есть деньги, много советчиков»
Полузащитник «Славии» Олег Страханович поделился мнением о положении дел в брестском «Динамо».
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