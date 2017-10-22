Олег Страханович: «Мне кажется, что Журавелю не дают делать свою работу. В клубе, где есть деньги, много советчиков»

Полузащитник «Славии» Олег Страханович поделился мнением о положении дел в брестском «Динамо».

«Владимир Иванович очень хороший футбольный специалист. Мне кажется, ему не дают делать свою работу. В клубе, где есть деньги, много советчиков.

Иванаускас? Он европеец, может, у него другой подход. Возможно, он поставит себя по-другому. Считаю, что Журавелю не дали раскрыться», – сказал Страхонович в эфире программы «Время футбола» на канале «Беларусь 5».