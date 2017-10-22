﻿ Олег Страханович: «Мне кажется, что Журавелю не дают делать свою работу. В клубе, где есть деньги, много советчиков». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Страханович: «Мне кажется, что Журавелю не дают делать свою работу. В клубе, где есть деньги, много советчиков»

23.10.2017 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «Славии» Олег Страханович поделился мнением о положении дел в брестском «Динамо».

«Владимир Иванович очень хороший футбольный специалист. Мне кажется, ему не дают делать свою работу. В клубе, где есть деньги, много советчиков.

Иванаускас? Он европеец, может, у него другой подход. Возможно, он поставит себя по-другому. Считаю, что Журавелю не дали раскрыться», – сказал Страхонович в эфире программы «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Славии» Олег Страханович поделился мнением о положении дел в брестском «Динамо».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Ковальчук: «Журавель покинет «Динамо»? Не знаю, откуда рождаются такие домыслы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика