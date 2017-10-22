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Сергей Ковальчук: «Журавель покинет «Динамо»? Не знаю, откуда рождаются такие домыслы»
23.10.2017 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук в интервью корреспонденту «Прессбола» Виктору Казюлину прокомментировал
- Правда ли, что независимо от результата выступлений «Динамо» Владимир Журавель по окончании сезона оставит пост главного тренера?
– Об этом вообще говорить не хочу. Не знаю, откуда рождаются такие домыслы. Если честно, некоторые издания я уже совсем не читаю. С их журналистами мне просто неприятно общаться, и я не отвечаю на их вопросы. То, что и в какой форме они излагают, — это за гранью профессиональной этики.
Не знаю, откуда они берут не соответствующую действительности информацию. Зато вижу, как они ей пользуются. Это некрасиво, скажем так. А по сути — провокации, чтобы на их вбросы шла какая-то реакция. Так что обсуждать какие-то измышления даже не стану, – сказал Ковальчук.
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук в интервью корреспонденту «Прессбола» Виктору Казюлину прокомментировал информацию о том, что Владимир...
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