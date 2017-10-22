Сергей Ковальчук: «Журавель покинет «Динамо»? Не знаю, откуда рождаются такие домыслы»

Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук в интервью корреспонденту «Прессбола» Виктору Казюлину прокомментировал информацию о том, что Владимир Журавель по окончании сезона покинет пост главного тренера команды из Бреста.

- Правда ли, что независимо от результата выступлений «Динамо» Владимир Журавель по окончании сезона оставит пост главного тренера?

– Об этом вообще говорить не хочу. Не знаю, откуда рождаются такие домыслы. Если честно, некоторые издания я уже совсем не читаю. С их журналистами мне просто неприятно общаться, и я не отвечаю на их вопросы. То, что и в какой форме они излагают, — это за гранью профессиональной этики.

Не знаю, откуда они берут не соответствующую действительности информацию. Зато вижу, как они ей пользуются. Это некрасиво, скажем так. А по сути — провокации, чтобы на их вбросы шла какая-то реакция. Так что обсуждать какие-то измышления даже не стану, – сказал Ковальчук.