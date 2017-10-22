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«Витязь» – «Динамо» Минск. Энрот удален до конца матча за удар блином

23.10.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде уступило «Витязю» (0:4).

На 51-й минуте матча вратарь минчан Йонас Энрот был наказан пятиминутным штрафом и удален до конца матча за удар соперника блином.

Вместо Энрота в воротах минчан матч доиграл Михаил Карнаухов.

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде уступило «Витязю» (0:4).

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