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«Витязь» – «Динамо» Минск. Энрот удален до конца матча за удар блином
23.10.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде уступило «Витязю» (0:4).
На 51-й минуте матча вратарь минчан Йонас Энрот был наказан пятиминутным штрафом и удален до конца матча за удар соперника блином.
Вместо Энрота в воротах минчан матч доиграл Михаил Карнаухов.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде уступило «Витязю» (0:4).
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