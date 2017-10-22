Зидан признан лучшим тренером в мире по версии ФИФА

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назван лучшим тренером мира по версии ФИФА.

Француз получил приз The Best в Лондоне. Он опередил Антонио Конте («Челси») и Массимилиано Аллегри («Ювентус»).

Лучшим в прошлом году был признан Клаудио Раньери, который привел «Лестер» к победе в чемпионате Англии, Зидан тогда финишировал в голосовании вторым.





Фото: официальный твиттер ФИФА