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Зидан признан лучшим тренером в мире по версии ФИФА
23.10.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назван лучшим тренером мира по версии ФИФА.
Француз получил приз The Best в Лондоне. Он опередил Антонио Конте («Челси») и Массимилиано Аллегри («Ювентус»).
Лучшим в прошлом году был признан Клаудио Раньери, который привел «Лестер» к победе в чемпионате Англии, Зидан тогда финишировал в голосовании вторым.
Фото: официальный твиттер ФИФА
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назван лучшим тренером мира по версии ФИФА.
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