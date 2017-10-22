Александр Седнев: «Надеюсь, что все эти документальные проволочки все-таки не будут доминирующими в определении чемпиона»

Главный тренер «Днепра» Александр Седнев прокомментировал результат матча против БАТЭ (0:2).

– Начну с традиционных поздравлений соперника с победой. Развязка наступила, наверное, когда ее не очень ждали. Во всяком случае – мы. В очередной раз такой эпизод... Пусть эстетически гол и красивый. Но, думаю, не для такого матча. Конечно, нам было тяжело тягаться с БАТЭ, ввязываться в позиционную игру. Оппоненты контролировали мяч. Но не могу сказать, что мы сильно много позволяли создавать у своих ворот. Особенно в первом тайме, начале второго, если не считать стандартных положений. Здесь, конечно, было тяжело – и против исполнения, и против антропометрии. Ну и, наверное, против той агрессии, которую БАТЭ проявлял при «стандартах».

Но ментально команды отличают именно действия в атаке. У нас есть перспективные подходы, игрок ищет поддержку, пытается завязать атаку. Соперник же действует более эффективно, более агрессивно: игра за спину – кратчайший путь к воротам. Возможность атаки, добивания... Поэтому, наверное, в данном компоненте была такая явная разница.

Тем не менее мои ребята молодцы. Делали все возможное, думали только о положительном результате. Очень рад, что несколько дебютантов сегодня в нашем составе вышло на поле. Они тоже имели поддержку от основных игроков. Рад, что первый шаг такой у них сегодня произошел. В матче против, на мой взгляд, лучшей команды чемпионата. Я планомерно готовил их к этому поединку, вне зависимости от того, в каком положении мы находились. Вводить одновременно несколько игроков, конечно, сложновато ввиду того, что могут быть ошибки из-за волнения и что игрок может психологически получить надлом. Но я рад, что они справились с этим. Очень надеюсь, что в дальнейшем у них будет только позитивное движение вперед.

Ну и конечно, хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые пришли поддержать команду. Наверное, большинство из них хотело посмотреть на БАТЭ. Ну а сопернику от чистого сердца желаю успехов в чемпионате. Надеюсь, что все эти какие-то... Как правильно сказать? Документальные проволочки? Все-таки они не будут доминирующими в определении чемпиона, – сказал Седнев.