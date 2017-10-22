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Александр Ермакович: «Мы в золотой гонке, осталось еще четыре тура»

23.10.2017 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат матча против «Днепра» (2:0

– Главный итог в том, что мы победили. Не ожидали, конечно же, легкой прогулки. Знали, что будет сложная игра. Так и получилось. Понравилось, как мы отнеслись к матчу. Было видно, что очень хорошо настроились. Здорово, что забили нужный первый гол. Понимали, что это необходимо, чтобы, по крайней мере, раскрепоститься.

Все равно напряжение чувствовалось. Ведь нужно обязательно побеждать. Когда забиваешь, намного легче играть. Понравилось, как сегодня действовали в обороне. «Днепр» хорошо контратакует, но мы не дали ему особой возможности разбежаться. Всех с победой! Мы в золотой гонке, осталось еще четыре тура, – сказал Ермакович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат матча против «Днепра» (2:0 – Главный итог в том, что мы победили.

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