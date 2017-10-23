Владимир Денисов: «Была ужасная игра в нашем исполнении. Других слов не подберешь»

Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов прокомментировал результат матча против «Витязя» (0:4).

- Что сегодня произошло?

– Как что произошло?! Проиграли матч. Была ужасная игра в нашем исполнении. Других слов не подберешь. Не получалось абсолютно ничего. Мы мало владели шайбой, мало создавали. «Витязь» был быстрее, выигрывал борьбу, поэтому все это вылилось в результат. Такие игры тоже бывают. Не хочется искать оправданий. Каждому из нас стоит покопаться в себе, проанализировать, сделать какие-то выводы и идти дальше.

- Матч с «Торпедо» был совсем другим. То есть дело не в готовности команды, а, как говорится, в голове?

– Думаю, это психологический момент. Не «физика» причиной, а именно ментальность. Мы должны действовать агрессивнее и как единая команда, потому что у нас в составе нет звезд, мы сильны именно коллективной игрой, а не индивидуальной. Если мы об этом забываем, то у нас не получается. Из-за этого, наверное, и наша нестабильность на протяжении уже долгого времени: мы можем выдать хороший матч, а следующий провалить.

- В Москве будем злы?

– Нам отступать некуда. Повторюсь, нам нужно сделать правильные выводы. Впереди три непростые игры, все соперники сильные: нужно готовиться и поскорее оставить это поражение за спиной, – сказал Денисов.