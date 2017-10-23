ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Денисов: «Была ужасная игра в нашем исполнении. Других слов не подберешь»

23.10.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов прокомментировал результат матча против «Витязя» (0:4).

- Что сегодня произошло?

– Как что произошло?! Проиграли матч. Была ужасная игра в нашем исполнении. Других слов не подберешь. Не получалось абсолютно ничего. Мы мало владели шайбой, мало создавали. «Витязь» был быстрее, выигрывал борьбу, поэтому все это вылилось в результат. Такие игры тоже бывают. Не хочется искать оправданий. Каждому из нас стоит покопаться в себе, проанализировать, сделать какие-то выводы и идти дальше.

- Матч с «Торпедо» был совсем другим. То есть дело не в готовности команды, а, как говорится, в голове?

– Думаю, это психологический момент. Не «физика» причиной, а именно ментальность. Мы должны действовать агрессивнее и как единая команда, потому что у нас в составе нет звезд, мы сильны именно коллективной игрой, а не индивидуальной. Если мы об этом забываем, то у нас не получается. Из-за этого, наверное, и наша нестабильность на протяжении уже долгого времени: мы можем выдать хороший матч, а следующий провалить.

- В Москве будем злы?

– Нам отступать некуда. Повторюсь, нам нужно сделать правильные выводы. Впереди три непростые игры, все соперники сильные: нужно готовиться и поскорее оставить это поражение за спиной, – сказал Денисов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов прокомментировал результат матча против «Витязя» (0:4).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Горди Дуайер: «Обе команды работали сегодня, бились, но многое решила первая же пропущенная шайба»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика