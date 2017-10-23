Горди Дуайер: «Обе команды работали сегодня, бились, но многое решила первая же пропущенная шайба»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча против «Витязя» (0:4).

– Поздравляю коллегу с завоеванием трех очков. Мы знали, что «Витязь» будет очень стараться выиграть сегодня. Хозяева сильно провели первый период. Они играли мощно, быстро, использовали свои возможности. Это был непростой отрезок матча для нас. «Витязь» сумел открыть счет. Догонять всегда непросто. Тем более, соперник забил еще дважды в большинстве. Причем, нам удалось выстоять втроем против пятерых, но затем хозяевам повезло, и они все же реализовали лишнего. Таким образом, обе команды работали сегодня, бились, но многое решила первая же пропущенная шайба, – сказал Дуайер.