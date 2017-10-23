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Роналду во второй раз подряд признан лучшим игроком мира по версии ФИФА

23.10.2017 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Лондоне завершилась церемония вручения премии ФИФА The Best.

Во второй раз подряд лучшим игроком мира по этой версии был признан нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Он обошел форвардов Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («Барселона»/«ПСЖ»).

Победитель определился в результате голосования среди тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.

В 2017 году Криштиану Роналду выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и Ла Лигу, а также вывел сборную Португалии на ЧМ-2018.

Приз The Best вручается ФИФА второй раз после возвращения «Золотого мяча» к журналу France Football.

 

 
 
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В Лондоне завершилась церемония вручения премии ФИФА The Best.

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