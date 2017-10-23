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Роналду во второй раз подряд признан лучшим игроком мира по версии ФИФА
23.10.2017 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Лондоне завершилась церемония вручения премии ФИФА The Best.
Во второй раз подряд лучшим игроком мира по этой версии был признан нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Он обошел форвардов Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («Барселона»/«ПСЖ»).
Победитель определился в результате голосования среди тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.
В 2017 году Криштиану Роналду выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и Ла Лигу, а также вывел сборную Португалии на ЧМ-2018.
Приз The Best вручается ФИФА второй раз после возвращения «Золотого мяча» к журналу France Football.
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В Лондоне завершилась церемония вручения премии ФИФА The Best.
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