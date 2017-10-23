|
Главный тренер "Витязя": мы победили "Динамо" заслуженно
23.10.2017 22:40 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Клуб "Витязь" победил минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги заслуженно, заявил после игры главный тренер подмосковного клуба Валерий Белов.
© Sputnik / Виктор Толочко
ХК "Витязь" в понедельник в домашней встрече в Подольске обыграл минский клуб со счетом 4:0, прервав шестиматчевую серию поражений.
"Сегодня сыграли на ноль, забили больше одной шайбы. И самое главное – никто не выпадал, огромное желание было, самоотдача. Мы заслуженно победили", – сказал Белов.
Сейчас минский хоккейный клуб после 24 игр находится на 9-й строчке таблицы Западной конференции (31 очко).
Следующий матч "Динамо" проведет в среду 25 октября в Москве – "зубры" будут встречаться с ЦСКА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следующий матч "Динамо" проведет в среду 25 октября в Москве – "зубры" будут встречаться с ЦСКА.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии