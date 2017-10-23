МИНСК, 23 окт – Sputnik. Клуб "Витязь" победил минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги заслуженно, заявил после игры главный тренер подмосковного клуба Валерий Белов.



© Sputnik / Виктор Толочко "Витязь" разгромил минское "Динамо" в КХЛ

ХК "Витязь" в понедельник в домашней встрече в Подольске обыграл минский клуб со счетом 4:0, прервав шестиматчевую серию поражений.

"Сегодня сыграли на ноль, забили больше одной шайбы. И самое главное – никто не выпадал, огромное желание было, самоотдача. Мы заслуженно победили", – сказал Белов.

Сейчас минский хоккейный клуб после 24 игр находится на 9-й строчке таблицы Западной конференции (31 очко).

Следующий матч "Динамо" проведет в среду 25 октября в Москве – "зубры" будут встречаться с ЦСКА.