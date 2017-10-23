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"Витязь" разгромил минское "Динамо" в КХЛ
23.10.2017 21:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" с крупным счетом проиграл подмосковному "Витязю" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
В понедельник в Подольске на арене "Витязь" одноименная команда принимала гостей из Минска в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев — 4:0. Викторию "Витязю" принесли точные броски Дмитрия Семина (11-я минута, в большинстве), Войтеха Мозика (31) и Алексея Макеева (38, в большинстве; 47, в меньшинстве).
Минчане после 24 игр располагаются на девятом месте в таблице Западной конференции (31 очко).
Следующий матч "зубры" проведут в среду в Москве против ЦСКА.
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Минчане начали четырехматчевую выездную серию с поражение в Подольске - "зубры" даже не смогли распечатать ворота соперника.
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