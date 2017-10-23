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"Витязь" разгромил минское "Динамо" в КХЛ

23.10.2017 21:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" с крупным счетом проиграл подмосковному "Витязю" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sputnik. 

"Витязь" разгромил минское "Динамо" в КХЛ
© Sputnik / Виктор Толочко
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В понедельник в Подольске на арене "Витязь" одноименная команда принимала гостей из Минска в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев — 4:0. Викторию "Витязю" принесли точные броски Дмитрия Семина (11-я минута, в большинстве), Войтеха Мозика (31) и Алексея Макеева (38, в большинстве; 47, в меньшинстве). 

Минчане после 24 игр располагаются на девятом месте в таблице Западной конференции (31 очко).

Следующий матч "зубры" проведут в среду в Москве против ЦСКА. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Минчане начали четырехматчевую выездную серию с поражение в Подольске - "зубры" даже не смогли распечатать ворота соперника.

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