Квят пропустит Гран-при Мексики, насчет Бразилии и Абу-Даби неизвестно

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят пропустит еще как минимум один этап Чемпионата мира "Формулы-1" — Гран-при Мексики, который пройдет 27-29 октября.



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О решении отстранить россиянина еще на одну гонку команда из Фаэнцы сообщила в своем официальном Twitter-аккаунте. Состав на мексиканский Гран-при — француз Пьер Гасли и Брендон Хартли из Новой Зеландии.

В сентябре младшая "конюшня" концерна Red Bull заменила Квята на Гасли . Тогда стало известно, что Гасли будет выступать в Toro Rosso до конца сезона за исключением Гран-при США. В Остине Квят, пропустивший гонки в Малайзии и Японии, вернулся в кокпит и в гонке финишировал десятым, заработав одно очко . Вторую машину пилотировал Хартли и завершил гонку 13-м.

Такие перестановки в команде произошли благодаря переходу испанца Карлоса Сайнса из Toro Rosso в Renault.

Scuderia Toro Rosso’s Driver Line-Up for the upcoming 2017 Mexican Grand Prix will be formed by the following pairing: Pierre Gasly and Brendon Hartley pic.twitter.com/2SRSICu8K9 — Toro Rosso (@ToroRossoSpy) 23 октября 2017 г.

​О том, будет ли Квят выступать в команде на двух последних Гран-при сезона, — в Бразилии и Абу-Даби, — информации нет.