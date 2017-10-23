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Квят пропустит Гран-при Мексики, насчет Бразилии и Абу-Даби неизвестно

23.10.2017 20:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят пропустит еще как минимум один этап Чемпионата мира "Формулы-1" — Гран-при Мексики, который пройдет 27-29 октября.

Квят пропустит Гран-при Мексики, насчет Бразилии и Абу-Даби неизвестно
© REUTERS/ Jerome Miron-USA TODAY Sports
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О решении отстранить россиянина еще на одну гонку команда из Фаэнцы сообщила в своем официальном Twitter-аккаунте. Состав на мексиканский Гран-при — француз Пьер Гасли и Брендон Хартли из Новой Зеландии.

В сентябре младшая "конюшня" концерна Red Bull заменила Квята на Гасли. Тогда стало известно, что Гасли будет выступать в Toro Rosso до конца сезона за исключением Гран-при США. В Остине Квят, пропустивший гонки в Малайзии и Японии, вернулся в кокпит и в гонке финишировал десятым, заработав одно очко. Вторую машину пилотировал Хартли и завершил гонку 13-м.

Такие перестановки в команде произошли благодаря переходу испанца Карлоса Сайнса из Toro Rosso в Renault.

​О том, будет ли Квят выступать в команде на двух последних Гран-при сезона, — в Бразилии и Абу-Даби, — информации нет.

 
Теги: Минск
 
 
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До конца сезона осталось всего три гонки, и как минимум одну из них россиянин пропустит, вместо него в кокпит вернется Гасли.

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