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Квят пропустит Гран-при Мексики, насчет Бразилии и Абу-Даби неизвестно
23.10.2017 20:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят пропустит еще как минимум один этап Чемпионата мира "Формулы-1" — Гран-при Мексики, который пройдет 27-29 октября.
© REUTERS/ Jerome Miron-USA TODAY Sports
О решении отстранить россиянина еще на одну гонку команда из Фаэнцы сообщила в своем официальном Twitter-аккаунте. Состав на мексиканский Гран-при — француз Пьер Гасли и Брендон Хартли из Новой Зеландии.
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Такие перестановки в команде произошли благодаря переходу испанца Карлоса Сайнса из Toro Rosso в Renault.
О том, будет ли Квят выступать в команде на двух последних Гран-при сезона, — в Бразилии и Абу-Даби, — информации нет.
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До конца сезона осталось всего три гонки, и как минимум одну из них россиянин пропустит, вместо него в кокпит вернется Гасли.
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