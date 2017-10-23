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Криштиану Роналду: «Эпоха Роналду и Месси только начинается»
24.10.2017 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком 2017 года по версии ФИФА, прокомментировал свое соперничество с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
«Я не соперничаю с Лео. Мы с ним из одной эпохи. Он становился лучшим пять раз, я – тоже.
Я абсолютно спокоен. Посмотрим, что будет завтра. А сейчас я хочу насладиться этим прекрасным моментом моей жизни, поскольку никто не знает, что будет потом.
Эпоха Роналду и Месси еще не закончилась, она только начинается», — сказал Роналду.
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком 2017 года по версии ФИФА, прокомментировал свое соперничество с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
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