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НБА. «Мемфис» нанес поражение «Хьюстону», «Голден Стэйт» разгромил «Даллас» и другие результаты 

24.10.2017 06:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

В Хьюстоне сыграют «Рокетс» и «Гризлис», которые пока не потерпели ни одного поражения. Неудачно начавший сезон «Даллас» примет «Голден Стэйт», который выдал худший для себя старт с 2009 года.

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Филадельфия 86:97 (22:31, 21:25, 24:19, 19:22)
Дата проведения
24 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика

Майами – Атланта 104:93 (26:23, 36:21, 15:29, 27:20)
Дата проведения
24 октября, 02.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Хьюстон – Мемфис 90:98 (26:24, 31:26, 19:20, 14:28)
Дата проведения
24 октября, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика

Милуоки – Шарлотт 103:94 (18:25, 35:29, 30:23, 20:17)
Дата проведения
24 октября, 03.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Статистика

Сан-Антонио – Торонто 101:97 (21:23, 29:27, 25:24, 26:23)
Дата проведения
24 октября, 03.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика

Даллас – Голден Стэйт 103:133 (24:40, 38:25, 22:34, 19:34)
Дата проведения
24 октября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика

Денвер – Вашингтон 104:109 (29:29, 26:27, 22:22, 27:31)
Дата проведения
24 октября, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика

Финикс – Сакраменто 117:115 (36:17, 23:34, 28:25, 30:39)
Дата проведения
24 октября, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика

 

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

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