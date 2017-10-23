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НБА. «Мемфис» нанес поражение «Хьюстону», «Голден Стэйт» разгромил «Даллас» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
В Хьюстоне сыграют «Рокетс» и «Гризлис», которые пока не потерпели ни одного поражения. Неудачно начавший сезон «Даллас» примет «Голден Стэйт», который выдал худший для себя старт с 2009 года.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
24 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Статистика НБА
Таблица НБА
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
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