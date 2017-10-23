НБА. «Мемфис» нанес поражение «Хьюстону», «Голден Стэйт» разгромил «Даллас» и другие результаты 

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

В Хьюстоне сыграют «Рокетс» и «Гризлис», которые пока не потерпели ни одного поражения. Неудачно начавший сезон «Даллас» примет «Голден Стэйт», который выдал худший для себя старт с 2009 года.

НБА

Регулярный чемпионат

Статистика НБА

Таблица НБА