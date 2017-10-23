Сергей Ковальчук об увольнении Патру: «Нас не совсем устраивала его работа. У голкиперов случались фатальные ошибки»

Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук в интервью корреспонденту «Прессбола» Виктору Казюлину рассказал о причинах увольнения тренера вратарей Кристиана Патру.

— С чем связан уход из клуба румынского специалиста Кристиана Патру, курировавшего голкиперов?

— Мы расторгли контракт по обоюдному согласию. Но не скрою, нас не совсем устраивала его работа. Да, Кристиан — человек очень профессиональный, коммуникабельный, добросовестно относился к тренерским обязанностям. Но вы сами понимаете: мерило любого труда — результат. В нашем случае все показывает футбольное поле. И здесь к Патру возникали вопросы.

— Отсюда логичный вывод: руководство и тренерский штаб были недовольны игрой вратарей?

— Безусловно. У голкиперов случались недопустимые, фатальные ошибки, которые напрямую влияли на исходы матчей. Значит, спрос с наставника, правильно? При этом мы спокойно поговорили с Кристианом. Он согласился с нашими претензиями. Никаких конфликтов. Расстались по-человечески, в нормальных отношениях. Теперь вратарей основы тренирует Владимир Селькин, работавший в дубле, – сказал Ковальчук.