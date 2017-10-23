Премия ФИФА. Криушенко проголосовал за Месси, Роналду и Дибала

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в опросе за звание лучшего игрока 2017 года поставил на первое место форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

В тройку специалиста вошли нападающий Криштиану Роналду и 23-летний форвард «Ювентуса» .

Капитан сборной Беларуси Егор Филипенко поставил на первое место . В тройку вошли: Лионель Месси и хавбек «Реала» Лука Модрич.

Добавим, что Егор Филипенко после несколько неудачных матчей сборной Беларуси не приглашался в национальную команду на заключительные игры квалификации ЧМ-2018.

Все проголосовавшие в опросе ФИФА .