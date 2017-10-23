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Премия ФИФА. Криушенко проголосовал за Месси, Роналду и Дибала

24.10.2017 10:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в опросе ФИФА за звание лучшего игрока 2017 года поставил на первое место форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

В тройку специалиста вошли нападающий «Реала» Криштиану Роналду и 23-летний форвард «Ювентуса» Пауло Дибала.

Капитан сборной Беларуси Егор Филипенко поставил на первое место Криштиану Роналду. В тройку вошли: Лионель Месси и хавбек «Реала» Лука Модрич.

Добавим, что Егор Филипенко после несколько неудачных матчей сборной Беларуси не приглашался в национальную команду на заключительные игры квалификации ЧМ-2018.

Все проголосовавшие в опросе ФИФА.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в опросе ФИФА за звание лучшего игрока 2017 года поставил на первое место форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

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