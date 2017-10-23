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Тренер «Малаги» во время матча с «Барсой»: «Судья, остановите игру! «Камп Ноу» обзывает меня гомиком»
24.10.2017 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Малаги» Мичел во время выездного матча с «Барселоной» (0:2) пожаловался рефери на гомофобские кричалки фанатов каталонского клуба в свой адрес.
В одном из эпизодов бывший игрок «Реала» вышел к бровке, обратившись к линейному арбитру: «Судья, остановите игру! Меня обзывают гомиком». Однако главный арбитр матча Пабло Фуэртес не предпринял никаких действий.
Был ли этот инцидент внесен в протокол матча, пока не известно.
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Тренер «Малаги» во время матча с «Барсой»: «Судья, остановите игру! «Камп Ноу» обзывает меня гомиком»
Главный тренер «Малаги» Мичел во время выездного матча с «Барселоной» (0:2) пожаловался рефери на гомофобские кричалки фанатов каталонского клуба в свой адрес.
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