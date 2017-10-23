Тренер «Малаги» во время матча с «Барсой»: «Судья, остановите игру! «Камп Ноу» обзывает меня гомиком»

Главный тренер «Малаги» Мичел во время выездного матча с «Барселоной» (0:2) пожаловался рефери на гомофобские кричалки фанатов каталонского клуба в свой адрес.

В одном из эпизодов бывший игрок «Реала» вышел к бровке, обратившись к линейному арбитру: «Судья, остановите игру! Меня обзывают гомиком». Однако главный арбитр матча Пабло Фуэртес не предпринял никаких действий.

Был ли этот инцидент внесен в протокол матча, пока не известно.

Míchel: «¡Árbitro! Para el partido. Me están llamando maricón».

A las 20.50h, en #ElDíaDespués pic.twitter.com/GgaJIepc1f — El Día Después #0 (@ElDiaDespues) 23 октября 2017 г.

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