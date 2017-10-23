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Вратарь «Славии» Ндойе: «Не сразу согласился перейти в «Волынь», потому что были приглашения от «ПСЖ» и «Ренна»

24.10.2017 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-вратарь «Волыни», который сейчас выступает за «Славию»,  31-летний сенегалец Исса Ндойе вспомнил период карьеры в украинском клубе.

«Кварцяный говорил, что я лучший вратарь? Не знаю, почему он так говорил, но я не воспринимал это как шутку, всегда пытался подтвердить эти слова делом.

Я не сразу согласился на переход в «Волынь», потому что имел приглашения от «Сивасспора», «Славии», «ПСЖ» и «Ренна». 

В «Волыни» тренировались по 4-5 раз в день. Говорил ли Кварцяный плохие слова? Много, все это знают. Все видели видео и слушали аудио», — сказал Ндойе.

Напомним, Ндойе играл в «Волыни» с 2009 по 2011 год.

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Экс-вратарь «Волыни», который сейчас выступает за «Славию», 31-летний сенегалец Исса Ндойе вспомнил период карьеры в украинском клубе.

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