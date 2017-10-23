ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Степанов: «Посещаемость «Минск-Арены» зависит от результатов. Плюс нужно учитывать занятость болельщиков, финансовый фактор»

24.10.2017 11:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард минского «Динамо» Андрей Степанов поделился мнением о промежуточном выступлении «зубров» в чемпионате.

– Сейчас говорить о расслабленности и эйфории в команде не приходится. А в течение сезона, когда были удачные матчи, приходили подобные эмоции?

– Нет, вы что. Тем более стартовали мы неудачно. Нужно было разбираться, делать выводы. И до эйфории — как до Берлина.

«Минск-Арена» никак не может похвастаться аншлагами. Это как-то дополнительно давит на игроков?

– Не то что давит. Вы прекрасно понимаете, что посещаемость зависит от результатов. Плюс, наверное, нужно учитывать занятость болельщиков, финансовый фактор. Но все равно спасибо людям, которые постоянно ходят и поддерживают нас и при поражениях, и при победах. Это наш седьмой игрок на площадке. Родные стены помогают.

– Когда-нибудь было по-настоящему стыдно перед зрителями?

– Конечно, частенько. Случались такие матчи. И в раздевалке сколько говорим, и в прессе, что порой просто стыдно людям в глаза смотреть в городе. Минчане узнают, спрашивают, что-то советуют или критикуют. А мы, естественно, стараемся исправлять положение и побольше их радовать.

– Не учат эти болельщики играть?

– Нет, у нас адекватные поклонники. Чаще они просто интересуются делами, подбадривают, желают удачи. Да, хватает, как я сказал, и критики, но в большинстве своем люди доброжелательно относятся и понимают, что мы стараемся, хотим выигрывать. Просто где-то чего-то не хватает. Приятно с такими людьми общаться. И их слова, особенно когда у команды не слишком успешный период, могут придать очень много сил и вдохновения.

– Во время неудачных серий команды легионеры обращаются за психологической поддержкой к белорусским хоккеистам?

– Такого нет, чтобы конкретно кто-то приходил за помощью. Просто мы и без того ребятам стараемся помогать, максимально облегчаем работу. Подсказываем, переводим, если надо. Для иностранцев созданы все условия, чтобы комфортно себя чувствовать в команде, – сказал Степанов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард минского «Динамо» Андрей Степанов поделился мнением о промежуточном выступлении «зубров» в чемпионате.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. «Нефтехимик» примет «Магнитку», «Салават Юлаев» против «Лады»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика