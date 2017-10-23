Андрей Степанов: «Посещаемость «Минск-Арены» зависит от результатов. Плюс нужно учитывать занятость болельщиков, финансовый фактор»

Форвард минского Андрей Степанов поделился мнением о промежуточном выступлении «зубров» в чемпионате.

– Сейчас говорить о расслабленности и эйфории в команде не приходится. А в течение сезона, когда были удачные матчи, приходили подобные эмоции?

– Нет, вы что. Тем более стартовали мы неудачно. Нужно было разбираться, делать выводы. И до эйфории — как до Берлина.

– никак не может похвастаться аншлагами. Это как-то дополнительно давит на игроков?

– Не то что давит. Вы прекрасно понимаете, что посещаемость зависит от результатов. Плюс, наверное, нужно учитывать занятость болельщиков, финансовый фактор. Но все равно спасибо людям, которые постоянно ходят и поддерживают нас и при поражениях, и при победах. Это наш седьмой игрок на площадке. Родные стены помогают.

– Когда-нибудь было по-настоящему стыдно перед зрителями?

– Конечно, частенько. Случались такие матчи. И в раздевалке сколько говорим, и в прессе, что порой просто стыдно людям в глаза смотреть в городе. Минчане узнают, спрашивают, что-то советуют или критикуют. А мы, естественно, стараемся исправлять положение и побольше их радовать.

– Не учат эти болельщики играть?

– Нет, у нас адекватные поклонники. Чаще они просто интересуются делами, подбадривают, желают удачи. Да, хватает, как я сказал, и критики, но в большинстве своем люди доброжелательно относятся и понимают, что мы стараемся, хотим выигрывать. Просто где-то чего-то не хватает. Приятно с такими людьми общаться. И их слова, особенно когда у команды не слишком успешный период, могут придать очень много сил и вдохновения.

– Во время неудачных серий команды легионеры обращаются за психологической поддержкой к белорусским хоккеистам?

– Такого нет, чтобы конкретно кто-то приходил за помощью. Просто мы и без того ребятам стараемся помогать, максимально облегчаем работу. Подсказываем, переводим, если надо. Для иностранцев созданы все условия, чтобы комфортно себя чувствовать в команде, – сказал Степанов.