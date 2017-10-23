Валерий Мельников: «Увы, но у минского «Динамо» нет чемпионской игры»

Чемпион СССР-1982 в составе минского «Динамо» Валерий Мельников поделился мнением о том, сможет ли столичный клуб бороться за золото после ничьей со «Славией» (0:0).

– Зато бронзу у нас уже не отнять! А ведь раньше третье место настоящим достижением считалось, в 1983–м мы сумели бронзовые медали завоевать, всего на два очка пропустив вперед московский «Спартак». Золотые были времена для белорусского футбола... Мы, кстати, на недельке собрались узким кругом – я, Людас Румбутис, Юра Пудышев, Сергей Боровский и Эдуард Малофеев: посидели за сладким столом, повспоминали былые времена и подвиги. Мы вот с тобой постоянно говорим, что нужно смелее доверять молодежи, потому что только на их амбициях, энергии и желании перевернуть мир строятся настоящие победы. Так вот я недавно подсчитал, что в чемпионском составе минского «Динамо»–1982 (совсем скоро, кстати, 35 лет той знаменитой победе!) 8 человек были в возрасте 21-24 года!

Эдуард Васильевич до сих пор блестит глазами, когда вспоминает те дни. Мне и Сереге Гоцманову было по 22, Вите Янушевскому, Жоре Кондратьеву и Игорю Гуриновичу – столько же. Юрке Трухану и Сереге Алейникову – 21. Андрюхе Зыгмантовичу и вовсе 19! И ничего – справлялись, играли, не робели ни перед «Спартаком», ни перед киевским «Динамо». Между прочим, Эдуард Васильевич говорит, что и сейчас в структуре молодежных команд «Динамо», которые он курирует и консультирует, есть немало достойных юношей, за развитием и действиями которых на поле, по словам Васильевича, он следит с большим удовольствием. Говорил, что хочет взять в следующем году один из возрастов под свою полную опеку, вернуться, стало быть, к полноценной тренерской деятельности, тряхнуть стариной. Это было бы здорово. Потому что мне, например, не всегда понятно, почему молодежи не дают шанс заиграть.

Нынче у «Динамо» далеко не все получается на поле. Особенно в нападении. Так почему бы не выпускать в основе того же Артема Кийко. Ему уже 21 год. Ребята, это созревший футболист! А мы парня до сих пор дублером считаем. Еще годик в запасе промаринуем, и ему можно будет с футболом заканчивать. А в состав опять легионеров привезем. Зачем?

– После матча против «Славии», кстати, тренер «Динамо» Сергей Гуренко негодовал: «Желание у ребят было, временами даже перехлестывало. Увы, замены, которые я произвел, не то что не повлияли на ход встречи и не усилили игру, а просто не сработали. Опять остался в запасе Сарока? Я ему второй раз даю шанс, чтобы он вышел со скамейки и доказал, что имеет право находиться в стартовом составе. Предыдущий матч, вспомните, он провел безобразно. Сегодня тоже вышел – и рухнула вся структура игры. У меня нет незаменимых футболистов. И так, как сейчас играет Сарока, – это...» Я, честно говоря, не все из этого спича понял, может быть, вы мне объясните. Как может рухнуть вся структура игры, когда просто произвели дежурную замену нападающего на другого нападающего?

– Это вопрос на засыпку, у меня нет на него ответа. Могу лишь предположить, что тренер после матча был зол, потому и сказал такое в запале. Вообще же немногочисленная, но преданная «Динамо» публика, которая собралась на матч со «Славией» и честно мерзла на трибунах полтора часа, пришла к единому мнению: чемпионской игры у команды нет. Увы, но это так, – считает Мельников.