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Бразевич возглавил «Жальгирис»
24.10.2017 12:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Александр Бразевич стал главным тренером «Жальгириса».
Недавно литовский клуб уволил Вальдаса Дамбраускаса с этой должности.
Ранее Бразевич работал в структуре БАТЭ, где занимал должность заместителя гендиректора по селекционной работе и развитию детско-юношеского футбола.
В чемпионате Литвы «Жальтирис» с 58 очками занимает второе место, отставая от «Судувы» на один балл. До конца чемпионата осталось сыграть пять туров.
Фото: официальный сайт «Жальгириса»
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Белорусский специалист Александр Бразевич стал главным тренером «Жальгириса».
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