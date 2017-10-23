Бразевич возглавил «Жальгирис»

Белорусский специалист Александр Бразевич стал главным тренером «Жальгириса».

Недавно литовский клуб уволил Вальдаса Дамбраускаса с этой должности.

Ранее Бразевич работал в структуре БАТЭ, где занимал должность заместителя гендиректора по селекционной работе и развитию детско-юношеского футбола.

В чемпионате Литвы «Жальтирис» с 58 очками занимает второе место, отставая от «Судувы» на один балл. До конца чемпионата осталось сыграть пять туров.





Фото: официальный сайт «Жальгириса»