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Огонь зимних Олимпийских игр-2018 зажжен в Древней Олимпии

24.10.2017 13:22 — Новости Спорта | БелТА  
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Огонь зимних Олимпийских игр-2018 зажжен в Древней Олимпии
Фото МОК

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония зажжения огня XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году, состоялась в Древней Олимпии (Греция), сообщают информагентства.

Традиционно церемония зажжения состоялась в храме богини Геры. Первым факелоносцем стал биатлонист и лыжник Апостолос Ангелис. Второй факелоносец - бывший южнокорейский футболист и полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Пак Чжи Сун.

В течение недели факел с олимпийским огнем будет доставляться в различные города Греции. 31 октября в Афинах состоится церемония передачи олимпийского огня оргкомитету Игр-2018 в Пхенчхане.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония зажжения огня XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году, состоялась в...

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