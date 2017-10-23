Захаров, Пушков и Мезин вошли в тренерский штаб сборной Беларуси

Федерация хоккея Беларуси назвала тренерский штаб национальной сборной на ближайшую ноябрьскую паузу.

К работе с национальной командой будут привлечены белорусские тренеры: Михаил Захаров, Сергей Пушков и Андрей Мезин вызваны в качестве ассистентов главного тренера, должность тренера по физподготовке займет Геннадий Лянго, который в текущем сезоне работает с минским «Динамо», а на пост видеокоуча приглашен Борис Король. Тренер по вратарям минского «Динамо» Андрей Кудин будет отвечать за соответствующий участок работы в сборной.

Напомним, у Дэйва Льюиса и уже имеется опыт совместной работы. В 2010 Льюис ассистировал Захарову на Олимпийских играх в Ванкувере.

Учебно-тренировочный сбор стартует 6 ноября на льду МКСК «Минск-Арена».

7 ноября команда отправится во французский Серже, где сыграет три товарищеских поединка со сборными Франции, Латвии и Словении.









Фото: пресс-служба ФХБ