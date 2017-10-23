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Захаров, Пушков и Мезин вошли в тренерский штаб сборной Беларуси
24.10.2017 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Федерация хоккея Беларуси назвала тренерский штаб национальной сборной на ближайшую ноябрьскую паузу.
К работе с национальной командой будут привлечены белорусские тренеры: Михаил Захаров, Сергей Пушков и Андрей Мезин вызваны в качестве ассистентов главного тренера, должность тренера по физподготовке займет Геннадий Лянго, который в текущем сезоне работает с минским «Динамо», а на пост видеокоуча приглашен Борис Король. Тренер по вратарям минского «Динамо» Андрей Кудин будет отвечать за соответствующий участок работы в сборной.
Напомним, у Дэйва Льюиса и
Учебно-тренировочный сбор стартует 6 ноября на льду МКСК «Минск-Арена».
7 ноября команда отправится во французский Серже, где сыграет три товарищеских поединка со сборными Франции, Латвии и Словении.
Фото: пресс-служба ФХБ
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Федерация хоккея Беларуси назвала тренерский штаб национальной сборной на ближайшую ноябрьскую паузу.
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