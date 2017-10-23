Александр Нойок: «Уверенно говорю, что мы будем биться до самого конца и еще ничего не потеряно – всего три очка до первого места»

Капитан минского «Динамо» Александр Нойок после ничьей со «Славией» (0:0) прокомментировал рокировку в турнирной таблице чемпионата, после которой БАТЭ обошел столичный клуб.

– Сейчас «Динамо» откатилось на третье место в турнирной таблице.

– Да, соперники воспользовались нашей осечкой, но впереди нас ждет еще четыре тура. Осенний футбол бывает непредсказуемым – поля становятся тяжелыми, плюс конец сезона также сказывается на психологии. Уверенно говорю, что мы будем биться до самого конца и еще ничего не потеряно – всего три очка до первого места.

– Тем не менее, «Динамо» в этом году на хорошем ходу, если говорить о проценте набранных очков.

– Не совсем правильно с моей стороны будет рассуждать о прошлых сезонах. Да, в этом году команда здорово идет, хорошо набирала очки, но сердце кровью обливается, когда вспоминаю те матчи, где мы этих самых очков лишились...

– Нас ждет очередной трудный матч и мотивированный соперник.

– Знаем, что «Ислочь» очень неуступчивый соперник и понимаем, как они хотят остаться в высшей лиге, поэтому нас ждет очень непростой матч. Но и нам отступать некуда, мы больше не имеем права терять очки, если хотим бороться за первое место. Очень надеюсь, что в субботу на стадион придут наши болельщики и поддержат нас в этом матче. И верю, что так будет в каждом матче, который остался у нас в календаре, – сказал Нойок.

БАТЭ обошел минское «Динамо» в таблице чемпионата Беларуси