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Александр Нойок: «Уверенно говорю, что мы будем биться до самого конца и еще ничего не потеряно – всего три очка до первого места»
24.10.2017 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан минского «Динамо» Александр Нойок после ничьей со «Славией» (0:0) прокомментировал рокировку в
– Сейчас «Динамо» откатилось на третье место в турнирной таблице.
– Да, соперники воспользовались нашей осечкой, но впереди нас ждет еще четыре тура. Осенний футбол бывает непредсказуемым – поля становятся тяжелыми, плюс конец сезона также сказывается на психологии. Уверенно говорю, что мы будем биться до самого конца и еще ничего не потеряно – всего три очка до первого места.
– Тем не менее, «Динамо» в этом году на хорошем ходу, если говорить о проценте набранных очков.
– Не совсем правильно с моей стороны будет рассуждать о прошлых сезонах. Да, в этом году команда здорово идет, хорошо набирала очки, но сердце кровью обливается, когда вспоминаю те матчи, где мы этих самых очков лишились...
– Нас ждет очередной трудный матч и мотивированный соперник.
– Знаем, что «Ислочь» очень неуступчивый соперник и понимаем, как они хотят остаться в высшей лиге, поэтому нас ждет очень непростой матч. Но и нам отступать некуда, мы больше не имеем права терять очки, если хотим бороться за первое место. Очень надеюсь, что в субботу на стадион придут наши болельщики и поддержат нас в этом матче. И верю, что так будет в каждом матче, который остался у нас в календаре, – сказал Нойок.
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Александр Нойок: «Уверенно говорю, что мы будем биться до самого конца и еще ничего не потеряно – всего три очка до первого места»
Капитан минского «Динамо» Александр Нойок после ничьей со «Славией» (0:0) прокомментировал рокировку в турнирной таблице чемпионата, после которой БАТЭ обошел...
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