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Лучший футболист 2017 года: Месси не голосовал за Роналду
24.10.2017 14:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт — Sputnik. Форвард сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси на выборах лучшего футболиста 2017 года по версии ФИФА отдал свой за партнера по команде Луиса Суареса, сообщается в релизе на официальном
Накануне вечером состоялась церемония награждения лучшего игрока 2017 года. Главный приз достался португальскому нападающему мадридского "Реала" Криштиану Роналду. В борьбе за титул он опередил Месси и бразильца Неймара, который сейчас защищает цвета французского ПСЖ.
Голосование ФИФА было основано на опросе капитанов и главных тренеров национальных команд стран-членов организации, а также представителей СМИ. По мнению Месси, наиболее других награды был удостоен Суарес — аргентинец поставил его на первое место в своем списке. Затем идут Андрес Иньеста ("Барселона") и Неймар. Роналду же проголосовал только за своих товарищей по "Реалу" — Луку Модрича (1-е место), Серхио Рамоса (2) и Марсело (3).
Португалец, к слову, второй год подряд был признан лучшим игроком года. После получения награды Роналду признался, что испытывает удивительные чувства. "Хочу посвятить ее моей семье, друзьям, моим товарищам и тренерам в "Реале" и сборной Португалии, а также всем, кто поддерживал меня", — написал Роналду в своем Twitter.
Роналду также вошел в команду года. Полностью ее состав выглядит следующим образом:
Лучшим тренером года стал наставник "Реала" Зинедин Зидан.
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МИНСК, 24 окт — Sputnik. Форвард сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси на выборах лучшего футболиста 2017 года по версии ФИФА отдал свой за партнера...
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