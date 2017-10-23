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Лучший футболист 2017 года: Месси не голосовал за Роналду

24.10.2017 14:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт — Sputnik. Форвард сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси на выборах лучшего футболиста 2017 года по версии ФИФА отдал свой за партнера по команде Луиса Суареса, сообщается в релизе на официальном сайте ФИФА.

Накануне вечером состоялась церемония награждения лучшего игрока 2017 года. Главный приз достался португальскому нападающему мадридского "Реала" Криштиану Роналду. В борьбе за титул он опередил Месси и бразильца Неймара, который сейчас защищает цвета французского ПСЖ.

Голосование ФИФА было основано на опросе капитанов и главных тренеров национальных команд стран-членов организации, а также представителей СМИ. По мнению Месси, наиболее других награды был удостоен Суарес — аргентинец поставил его на первое место в своем списке. Затем идут Андрес Иньеста ("Барселона") и Неймар. Роналду же проголосовал только за своих товарищей по "Реалу" — Луку Модрича (1-е место), Серхио Рамоса (2) и Марсело (3).

Португалец, к слову, второй год подряд был признан лучшим игроком года. После получения награды Роналду признался, что испытывает удивительные чувства. "Хочу посвятить ее моей семье, друзьям, моим товарищам и тренерам в "Реале" и сборной Португалии, а также всем, кто поддерживал меня", — написал Роналду в своем Twitter.

Роналду также вошел в команду года. Полностью ее состав выглядит следующим образом:

  • голкипер — Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус")
  • защитники — Леонардо Бонуччи (Италия, "Милан"), Дани Алвес (Бразилия, "Пари Сен-Жермен"), Серхио Рамос (Испания), Марсело (Бразилия) (оба — "Реал")
  • полузащитники — Лука Модрич (Хорватия), Тони Кроос (Германия) (оба — "Реал"), Андрес Иньеста (Испания,"Барселона")
  • нападающие — Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Неймар (Бразилия, "Пари Сен-Жермен"), Криштиану Роналду (Португалия, "Реал")

Лучшим тренером года стал наставник "Реала" Зинедин Зидан.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 24 окт — Sputnik. Форвард сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси на выборах лучшего футболиста 2017 года по версии ФИФА отдал свой за партнера...

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