Лучший футболист 2017 года: Месси не голосовал за Роналду

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Форвард сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси на выборах лучшего футболиста 2017 года по версии ФИФА отдал свой за партнера по команде Луиса Суареса, сообщается в релизе на официальном сайте ФИФА .

Накануне вечером состоялась церемония награждения лучшего игрока 2017 года. Главный приз достался португальскому нападающему мадридского "Реала" Криштиану Роналду. В борьбе за титул он опередил Месси и бразильца Неймара, который сейчас защищает цвета французского ПСЖ.

Голосование ФИФА было основано на опросе капитанов и главных тренеров национальных команд стран-членов организации, а также представителей СМИ. По мнению Месси, наиболее других награды был удостоен Суарес — аргентинец поставил его на первое место в своем списке. Затем идут Андрес Иньеста ("Барселона") и Неймар. Роналду же проголосовал только за своих товарищей по "Реалу" — Луку Модрича (1-е место), Серхио Рамоса (2) и Марсело (3).

Португалец, к слову, второй год подряд был признан лучшим игроком года. После получения награды Роналду признался, что испытывает удивительные чувства. "Хочу посвятить ее моей семье, друзьям, моим товарищам и тренерам в "Реале" и сборной Португалии, а также всем, кто поддерживал меня", — написал Роналду в своем Twitter.

Amazing feeling to have won this award again. Want to dedicate to my family, my friends, my teammates and coaches from both Real Madrid and Portuguese NT and everyone who supported me. pic.twitter.com/umpYMo1JZg — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 23 октября 2017 г.

Роналду также вошел в команду года. Полностью ее состав выглядит следующим образом:

голкипер — Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус")

защитники — Леонардо Бонуччи (Италия, "Милан"), Дани Алвес (Бразилия, "Пари Сен-Жермен"), Серхио Рамос (Испания), Марсело (Бразилия) (оба — "Реал")

полузащитники — Лука Модрич (Хорватия), Тони Кроос (Германия) (оба — "Реал"), Андрес Иньеста (Испания,"Барселона")

нападающие — Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Неймар (Бразилия, "Пари Сен-Жермен"), Криштиану Роналду (Португалия, "Реал")

Лучшим тренером года стал наставник "Реала" Зинедин Зидан.