Олимпийский огонь Игр-2018 зажжен в Греции

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Огонь зимних Олимпийских игр 2018 года зажжен в Греции, первым факелоносцем стал стал лыжник, биатлонист Апостолос Ангелис, сообщает Sputnik.

Торжественная церемония зажжения Олимпийского огня состоялась во вторник, 24 октября, в храме Геры в Древней Олимпии. Верховная жрица, роль которой исполнила греческая актриса Катерина Леху, после традиционных мероприятий зажгла огонь.

На церемонии присутствовали президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, глава оргкомитета Игр в Пхенчхане Ли Хи Бом, мэр Древней Олимпии Ефтимиос Котзас, президент Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос, президент Греции Прокопис Павлопулос. Первым слово взял Котзас. Также с речью выступили Ли Хи Бом, Бах и Капралос.



© REUTERS/ Alkis Konstantinidis Олимпийский огонь зажгли в Греции

"Мы собрались со всех концов мира, чтобы отдать должное уникальному дару, который древние греки дали человечеству. Три тысячи лет назад на этой земле прошли первые Олимпийские игры. Олимпийские ценности родились здесь в Олимпии. И сегодня олимпийские ценности — мир, уважение, понимание как никогда важны в нашем хрупком мире", — сказал Бах.

Он добавил, что Игры "в нашем хрупком" мире могут объединить все человечество, несмотря на различия. "Игры в Пхенчхане покажут миру, что наши ценности, ценности единства всего человечества, сильнее любых обстоятельств, которые хотят разделить нас", — заключил глава МОК.



© REUTERS/ Alkis Konstantinidis Церемония традиционно состоялась в древнем храме

Первым факелоносцем огня Олимпийских игр 2018 года, которым по традиции должен быть греческий спортсмен, стал участник Олимпиады 2014 года в Сочи лыжник Апостолос Ангелис. Затем эстафету примет футболист из Южной Кореи Пак Чи Сон. В течение недели до 31 октября эстафета олимпийского огня традиционно пройдет по территории Греции. За восемь дней огонь пронесут 505 факелоносцев.

Церемония передачи олимпийского огня оргкомитету Игр-2018 в Пхенчхане пройдет 31 октября в Афинах на стадионе "Панатинаикос". После этого олимпийский огонь преодолеет 8,5 тыс. км на восток и 1 ноября, за 100 дней до начала Игр, эстафета олимпийского огня стартует в Пхенчхане. 7500 факелоносцев пронесут огонь по девяти южнокорейским провинциям и восьми крупным городам прежде чем доставить его 9 февраля на Олимпийский стадион. Маршрут эстафеты составит 2018 км.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.