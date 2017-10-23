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Чемпионат Беларуси. Средняя посещаемости сезона равна 2084 зрителя, это антирекорд сезона
24.10.2017 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Накануне завершились матчи 26 тура чемпионата Беларуси. Согласным данным посещаемости, установлен антирекорд сезона.
Средняя посещаемость с начала сезона равна цифре 2084 зрителя.
Меньше всего зрителей в прошедшем туре посетили игру «Нафтан» – «Динамо» Брест – 250 человек.
По посещаемости домашних матчей лидерство по-прежнему удерживает брестское «Динамо» – 5402 в среднем зрителя на матче.
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Накануне завершились матчи 26 тура чемпионата Беларуси.
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