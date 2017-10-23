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КХЛ. Энрот дисквалифицирован на один матч
24.10.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал вратаря минского «Динамо» Йонаса Энрота на один матч и подверг голкипера денежному штрафу.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на голкипера «Динамо» Юнаса Энрота наказание по Правилу 540 в, п.7 (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.35. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – сообщает официальный сайт Лиги.
Напомним, Энрот
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Спортивно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал Йонаса Энрота на один матч и подверг голкипера денежному штрафу.
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