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КХЛ. Энрот дисквалифицирован на один матч

24.10.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал вратаря минского «Динамо» Йонаса Энрота на один матч и подверг голкипера денежному штрафу.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на голкипера «Динамо» Юнаса Энрота наказание по Правилу 540 в, п.7 (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.35. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – сообщает официальный сайт Лиги.

Напомним, Энрот был удален до конца матча в игре против «Витязя».

 
 
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Спортивно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал Йонаса Энрота на один матч и подверг голкипера денежному штрафу.

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