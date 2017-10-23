|
В 27-и туре первой лиги установлен новый антирекорд посещаемости
24.10.2017 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матчи 27-го тура чемпионата Беларуси в среднем посетили 176 зрителей. Это новый антирекорд сезона. Предыдущим худший результат был установлен в прошлом туре. Средняя посещаемость сезона составляет 434 зрителя на игре.
В 27-м туре наибольшее количество зрителей собрал матч «Волна» – «Неман-Агро» (310).
Худшая посещаемость тура зафиксирована на играх «Осиповичи» – «Гранит» (100), «Химик» – «Энергетик-БГУ» (100), «Лида» – «Орша» (100).
Отметим, что матч «Локомотив» – «Барановичи» не состоялся из-за недоезда гостей.
В таблице посещаемости лидируют «Соним-2017» (918), «Белшина» (754) и «Орша» (629).
Худшая посещаемость у «Энергетика-БГУ» (200), «Лиды» (239) и «Луча» (270).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матчи 27-го тура чемпионата Беларуси в среднем посетили 176 зрителей.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии