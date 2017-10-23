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В 27-и туре первой лиги установлен новый антирекорд посещаемости

24.10.2017 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матчи 27-го тура чемпионата Беларуси в среднем посетили 176 зрителей. Это новый антирекорд сезона. Предыдущим худший результат был установлен в прошлом туре. Средняя посещаемость сезона составляет 434 зрителя на игре.

В 27-м туре наибольшее количество зрителей собрал матч «Волна» – «Неман-Агро» (310).

Худшая посещаемость тура зафиксирована на играх «Осиповичи» – «Гранит» (100), «Химик» – «Энергетик-БГУ» (100), «Лида» – «Орша» (100).

Отметим, что матч «Локомотив» – «Барановичи» не состоялся из-за недоезда гостей.

В таблице посещаемости лидируют «Соним-2017» (918), «Белшина» (754) и «Орша» (629).

Худшая посещаемость у «Энергетика-БГУ» (200), «Лиды» (239) и «Луча» (270).

В 27-и туре первой лиги установлен новый антирекорд посещаемости

 
 
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Матчи 27-го тура чемпионата Беларуси в среднем посетили 176 зрителей.

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