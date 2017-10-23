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В 26-м туре чемпионата Беларуси установлен антирекорд посещаемости сезона
24.10.2017 16:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Средняя посещаемость 26-го тура чемпионата Беларуси составила 1 023 зрителя на игре. Это худший результат в сезоне.
Средняя посещаемость в сезоне опустилось до отметки 2 084 зрителя на матче.
Худшая посещаемость в туре зафиксирована на матче «Нафтан» – «Динамо» Брест (250).
Наибольшее количество зрителей собрала игра «Витебск» – «Шахтер» (2650).
В таблице посещаемости лидируют «Динамо» Брест (5402), БАТЭ (5077), и «Гомель» (3744).
Худшая посещаемость у «Нафтана» (372), «Ислочи» (428) и «Минска» (777).
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Средняя посещаемость 26-го тура чемпионата Беларуси составила 1 023 зрителя на игре.
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