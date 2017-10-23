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Минское "Динамо" сыграет против ЦСКА без своего основного вратаря

24.10.2017 16:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА без своего основного голкипера Юнаса Энрота, сообщается на официальном сайте лиги.

Минское "Динамо" сыграет против ЦСКА без своего основного вратаря
© Sputnik / Виктор Толочко
"Витязь" разгромил минское "Динамо" в КХЛ

Накануне в Подольске "зубры" потерпели разгромное поражение от местного "Витязя" (0:4). На 51-й минуте встречи форвард хозяев Борна Рендулич столкнулся с голкипером минчан, после чего оба упали на лед. Встав, Энрот ударил соперника в голову. Рендулич был наказал двумя минутами штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой, а Энрот получил большой плюс  дисциплинарный до конца игры штраф (5 + 20 минут) за атаку соперника в область головы и шеи.

Во вторник спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел данный эпизод и вынес решение оставить без изменений наложенное на голкипера "Динамо" наказание в виде большого и автоматически дисциплинарного до конца игры штрафа.

"А также согласно п.1.35. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу", — говорится в сообщении.

Таким образом, шведский голкипер не сможет помочь своей команде в среду, 25 октября, в игре против ЦСКА. Это будет первый матч Энрота в сезоне, когда он не выйдет в стартовом составе "зубров".

Напомним, "бело-синие" располагаются на девятом месте в таблице Западной конференции — 31 балл.

 
Теги: Минск
 
 
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За грубую игру против нападающего "Витязя" шведский голкипер также заплатит денежный штраф.

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