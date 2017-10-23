«Лацио» будет ежегодно отправлять в Освенцим 200 болельщиков на образовательные курсы

Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что клуб будет проводить работу с болельщиками в связи с антисемитскими граффити на «Стадио Олимпико».

«Лацио» ежегодно будет принимать участие в акции. 200 болельщиков клуба каждый год будут ездить в Аушвиц (или Освенцим – прим. Tribuna.com), чтобы они там кое-чему учились.

Тогда они не будут забывать определенные эпизоды и смогут понять, о чем вообще ведут речь. Мы осуждаем все формы расизма», – заявил Лотито.