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«Лацио» будет ежегодно отправлять в Освенцим 200 болельщиков на образовательные курсы

24.10.2017 16:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что клуб будет проводить работу с болельщиками в связи с антисемитскими граффити на «Стадио Олимпико».

«Лацио» ежегодно будет принимать участие в акции. 200 болельщиков клуба каждый год будут ездить в Аушвиц (или Освенцим – прим. Tribuna.com), чтобы они там кое-чему учились.

Тогда они не будут забывать определенные эпизоды и смогут понять, о чем вообще ведут речь. Мы осуждаем все формы расизма», – заявил Лотито.

 
 
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Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что клуб будет проводить работу с болельщиками в связи с антисемитскими граффити на «Стадио Олимпико».

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